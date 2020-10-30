Cumhuriyet coşkusu mahallelere taşındı

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle Ramazan ayında başlattığı TIR etkinliklerini vatandaşların ilgisi üzerine tüm bayramlarda sürdürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bando ekibi bir kez daha yollardaydı. Çorum Belediyesi, bu bayramda da bando ekibinin yer aldığı TIR etkinlikleri ile mahallelere konuk oldu. Ellerinde Türk bayrakları ile balkonlara çıkan vatandaşlar da seslendirilen marşlara ve şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı. Çorum Belediyesi bando ekibi mahalle gösterilerinin yanı sıra yaşlılarımızı da unutmadı. Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’ne de konuk olan bando ekibi, güngörmüşler için de birbirinden güzel eserler seslendirdi.

Belediye Bando Takımı, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini Kadeş Meydanı’nda verdiği konserle noktaladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Meydanda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram coşkusunu cadde cadde, sokak sokak tüm Çorum’a ulaştırdık. Belediye Bando Takımımız, en güzel eserleri hemşehrilerimiz için icra etti. Umuyoruz ki bu bayram, böyle buruk şekilde geçirdiğimiz son bayram olur. Çocuklarımızla birlikte cadde, sokak ve meydanları gönül rahatlığıyla dolduracağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)