Cumhuriyet çocuklarının 100. yıl sorumluluğu

Ve Büyük Önder’in “geleceğimiz, yarınlarımız” çocuklarımıza armağan ettiği “Dünyanın İlk Çocuk Bayramı”.…

23 Nisan 2020 Perşembe günü ise, bu büyük günün 100. yıldönümünü kutlayacağız, ulusça hak edilmiş bir onurla, kıvançla, övünçle…

Ne var ki, pandemi günlerinin olağandışı koşulları altında, 100. yılı, tören ve gösterilerden uzak, evlerimizde, gönüllerimizde yaşamak zorunda kalacağız.

İşte, 100. yıl gururunu, sayfalarında, dijital platformlarda en güçlü biçimde yaşatmayı amaçlayan gazeteniz ÇORUM HABER, sizleri de, tüm cumhuriyet kuşaklarını da, 100. yıl coşkusunu paylaşmaya çağırıyor.