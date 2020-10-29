“Cumhuriyet bir arada özgürce yaşamaktır”

Türkiye halkına Cumhuriyet’i büyük bedeller ödeyerek armağan eden, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçenleri saygı, sevgi ve özlemle andıklarını kaydeden Beyaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki ülkemiz açısından Cumhuriyetin 97 içerisinde her gün biraz daha Cumhuriyet kazanımları ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmıştır. Güçler ayrılığının kaldırılması, parlamenter sistemin etkisizleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün tanınmaması, laiklik ilkesinin yok sayılması ve kamuculuk anlayışının terk edilmesi gibi uygulamalar nedeniyle ‘kimsesizlerin kimsesi olan’ Cumhuriyet anlayışından uzaklaşılmaktadır.

Günümüz Cumhuriyetinde milyonlar işsizlik ve yoksullukla boğuşuyor. İşçilerin ne işleri belli artık ne çalışma saatleri. Özellikle salgın sürecinde işten çıkarmalar, küçük işletmelerin süreci yürütememesinden kaynaklı işyeri kapatmaları nedeni işsizliği körükleyen faktörlerin başında yer almıştır. İşten çıkarılmayanlar ise günlük 39 liralık bir ücretle yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

Cumhuriyetin emanet edildiği gençlerimizde işsizlik oranı % 25’leri geçmiş durumda. Gençlerimizin gelecekten ümitlerini kesmiş.

Kadınlar sürekli şiddet mağduru ve her türlü cinsiyetçi ayrıma tabi tutulmakta. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri neredeyse sıradanlaştı.

Eğitim- öğretimde sürekli değişen müfredat programları ve izlenen eğitim politikalarıyla kamusal, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşılmıştır.

Eğitim Sen olarak emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı tam bağımsız, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini sürdüreceğimizi ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağımızı ifade ediyor, tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını kutluyoruz.” (Haber Merkezi)