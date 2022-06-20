Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Aralarında Çorum'un da yer aldığı 33 ilin başsavcısı değişti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'dan boşalan göreve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş atandı.

Eski Başsavcı Ahmet Fatih Ağca ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Elazığ doğumlu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bektaş, evli ve 2 çocuk babası. (Haber Merkezi)