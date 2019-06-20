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Cumhuriyet Başsavcılığı: "Soruşturma devam ediyor"

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yazılı ve internet medyasında yer alan “Çorum’da 4 yaşındaki çocuğun kaçırılarak cinsel istismara maruz kaldığı ve hiçbir işlem yapılmadığı” yönünde çıkan haberlere istinaden yazılı bir açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı: "Soruşturma devam ediyor"

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yazılı ve internet medyasında yer alan “Çorum’da 4 yaşındaki çocuğun kaçırılarak cinsel istismara maruz kaldığı ve hiçbir işlem yapılmadığı” yönünde çıkan haberlere istinaden yazılı bir açıklama yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:35
Cumhuriyet Başsavcılığı: "Soruşturma devam ediyor"

Sorumlular hakkında hiçbir hukuki işlem yapılmadığı yönündeki haberlere açıklık getiren Çorum Cumhuriyet Savcılığı tarafından konu ile ilgili  ifadelere yer verildi.

“Müşteki Y.B.’nin 2015 doğumlu çocuğu Y.B.’nin parkta tek başına bulunmakta iken kaçırılarak cinsel istismara maruz kaldığından bahisle kolluk kuvvetlerine 30/05/2019 tarihinde müracaatı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2019/7236 sayılı dosyası ile soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; mağdur Y.B’nin 31/05/2019 tarihinde avukat huzurunda ve uzman nezaretinde çocuk izleme merkezinde ifadesi alınmış ve olayla ilgili olarak tespit edilen 3 bayan ve 1 erkek şahsın 30/05/2019 tarihinde şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Şüpheliler savunmalarında, parkta torunlarıyla birlikte oynayan mağdur Y.B.’nin tek başına olması nedeniyle mağdurun ikametlerine kendi torunları ile birlikte geldiğini beyan ettikleri olayla ilgili olarak, moleküler genetik inceleme ile mağdurun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığının tespiti açısından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Görsel medya ve internet ortamında iddia edildiği gibi sorumlular hakkında hiçbir hukuki işlem yapılmadığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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