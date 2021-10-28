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“Cumhuriyet 98 yıl önce bugün yakılan bir meşale”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı ile tarihte eşine az rastlanır bir başarı gerçekleştirildiğini belirterek, “Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen inanç ve kararlılıkla kazanılan bu zafer milletimize kayıtsız şartsız egemenliği temin eden Cumhuriyet’i armağan etmiştir” dedi.

Güncel 28.10.2021, 23:59
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“Cumhuriyet 98 yıl önce bugün yakılan bir meşale”

Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen milletin vatan sevgisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde hürriyet ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’nın her safhasının eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer ile sonuçlandığını belirten Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Bu kahramanlık destanının temelinde, hamuru özgürlük ve bağımsızlık mayasıyla yoğrulmuş insanımızın birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır.
Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıkları ile milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi) 
 

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