Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Çorum’a gelecek

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İbrahim Kalın’ın Kasım ayı içerisinde Çorum’a geleceğini duyurdu.

Başkan Aşgın paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Sayın Kalın’ı Kasım ayı içerisinde Çorum’umuzda misafir edecek, Çorumlu Obası Gençlik Kampımızda gençlerimizle türküler eşliğinde söyleşi gerçekleştireceğiz.” (Haber Merkezi)

