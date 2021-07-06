“Cumhurbaşkanlığı genelgesinin sonuna kadar takipçisi olacağız”
CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda bir tasarruf genelgesi yayınlandığını belirterek, “Kamu kaynaklarının verimli ve adil kullanımı için kamunun bir takım tasarruflarda bulunmasıyla ilgili bir genelge.
Güncel 06.07.2021, 23:09
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Çorum Belediyesi’nde taşıt kiraları müsrifliği yıllardır dile getirdik. Son 6-7 yılda araç firmalarına 38 milyon lira civarında para ödenmiş. Ne yazık ki araç kiralama işlemi halen devam etmektedir” dedi.
Muhalefet olarak Cumhurbaşkanlığı genelgesinin takipçisi olacaklarını kaydeden Yılmaz, “Vatandaşın ekonomik kriz altında inim inim inlediği bir dönemde kamunun savurganlığına son vermesi isteniyor” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)
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