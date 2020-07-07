Cumhurbaşkanı’nın selamını ilettiler

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi ve Türk Bayrağı hediye edilirken AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorumluların her zaman hizmetinde olduklarını ve insanların mutlu olduklarını gördükçe çalışma azimlerinin arttığını vurguladı. (Haber Merkezi)