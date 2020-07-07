Cumhurbaşkanı’nın selamını ilettiler
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Eskiceköy’de ikamet eden Melek Ünal ve Çepni Mahallesi’nde ikamet eden Gülseren Çelik’i ziyaret etti.
Güncel 07.07.2020, 19:24
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Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi ve Türk Bayrağı hediye edilirken AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorumluların her zaman hizmetinde olduklarını ve insanların mutlu olduklarını gördükçe çalışma azimlerinin arttığını vurguladı. (Haber Merkezi)
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