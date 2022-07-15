Cumhurbaşkanı’ndan 15 Temmuz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımında bulundu.
Güncel 15.07.2022, 19:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında tüm yurttaşları, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa davet etti.
Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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