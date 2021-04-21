Cumhurbaşkanı Ormanı’na bakım ve takviye

Çorum merkeze bağlı Karahisar Köyü’nde bulunan 6 bin 500 dönümlük arazide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına “Cumhurbaşkanı Hatıra Ormanı” ve Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında “Bereket Ormanı” oluşturuldu.

2015 yılında fidan dikimi yapılan sahada her yıl bakım çalışması olarak, ot alma, çapalama ve kuruyan fidanların yerine dikim çalışmaları yapılıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ile birlikte ilgili sahada denetimde bulunarak, yürütülen bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Oflu; “Cumhurbaşkanı Hatıra Ormanı ve Bereket Ormanı’nın her yıl kontrol ve bakımı yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere tamamlama dikimi gerçekleştiriyoruz. Fidanların büyüyüp yeşermesi bizleri mutlu ediyor.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

