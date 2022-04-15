Cumhurbaşkanı esnafla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki akşam düzenlenen iftar programına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de katıldı.

ÇESOB Başkanı Gür’e iftar yemeğinde ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Erdal Kolaylı, Fevzi Bilgin ve Selami Koçyiğit de eşlik etti.

Recep Gür, iftar yemeği öncesi Türkiye Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile ayaküstü sohbet etme fırsatı buldu.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, söz konusu artışlarının nedeninin Rusya-Ukrayna Savaşı ve 2018 yılından beri yaşanan döviz krizinden kaynaklandığını söyledi.

Özellikle salgın döneminde esnafa yönelik yaptıkları çalışmaları anlatarak kendisinin de hayatının bir döneminde esnaflık yaptığını dile getiren Erdoğan, kooperatif kefaleti ile ya da doğrudan Halkbank'tan alınan kredilerin ödemelerini 2020'de iki kez, 2021'de bir kez ertelediklerini, salgının etkisinin azalması ile yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnafı desteklemeyi sürdüreceklerini, çeşitli istihdam projeleri ile gençlerin meslek öğrenmelerini sağlamaya çalıştıklarını ve KDV düzenlemeleri ile esnafın işini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erdoğan ayrıca; “Ülke çapında faaliyet gösteren tedarik ve perakende zincirleri için şikayetleri de gözden ırak tutmuyoruz. Vicdanı olmayana ne dersek boş. Ama bu rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor. İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz. Şartlarına göre yeni adımlar da atarak; insanlarımızın refah seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu imtihandan da Allah'ın izni ile çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. Yıllık yüzde 9'a varan faiz oranlarıyla Türk Lirası cinsinden finansman imkanı getiriyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

