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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Arter Reklam Ajansı sahibi Çorumlu ünlü reklamcı Erol Olçok ile birlikte Cevat Olçok, Erdoğan Olçok ve Yılmaz Olçok’un 90 yaşında vefat eden annesi Hacı Asiye Olçok için taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Arter Reklam Ajansı sahibi Çorumlu ünlü reklamcı Erol Olçok ile birlikte Cevat Olçok, Erdoğan Olçok ve Yılmaz Olçok’un 90 yaşında vefat eden annesi Hacı Asiye Olçok için taziye ziyaretinde bulundu.

31 Ocak 2020 Cuma 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olçok ailesine taziye ziyareti

FETÖ mensuplarının şehit ettiği Abdullah Tayyip Olçok’un da babaannesi olan Hacı Asiye Olçok için aileye başsağlığı ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume için yapılan duaya eşlik etti. Cevat Olçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili anneciğim Hacı Asiye Olçok’un vefatı üzerine taziyemize gelerek acımıza ortak olan, bizlere sabır ve metanet aşılayan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum” görüşlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 28 Ocak 2020 günü Olçok ailesine başsağlığı dileyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “15 Temmuz'un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok'un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer vermişti.

Bilindiği gibi Hacı Asiye Olçok 29 Ocak 2020 günü Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

(Volkan SINAYUÇ)

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