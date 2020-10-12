“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde bekliyoruz”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte düzenledikleri “Çorum Güncesi” programında, demiryolu projesinin devam ettiğini, ancak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini tekrarlayan Yolyapar, Çorum’un havalimanı beklentisi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde, pek çok rantabl olmayan, verimsiz yatırım var. Bunlar arasında havalimanları da bulunuyor ve işlemeyeceği biline biline, hâlâ yapımı devam edenlerin olduğu biliniyor. Atıl havalimanı yatırımları, Çorum için örnek teşkil edemez. Zira, sanayileşme yolundaki, 2030’ların ‘sanayi kenti’ olarak görülen Çorum, bir havalimanının verimli işletilmesini sağlayacak potansiyele sahiptir.”

“Kasım ayı içinde yapılması söz konusu olan Ak Parti Çorum İl Kongresi’ne, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması söz konusudur. Daha doğrusu, beklenti o yöndedir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Çorum’a gelirlerse, bu kez ‘havalimanı’ müjdesini vereceklerini de kuvvetle umut ediyorum.”