Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çorumlu başkanlar Balcı ve Döğücü’ye ödül

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre” adlı gençlik festivalinde Çorum Belediyesi’nin Gençlik Obası ile ödül aldığı törende Çorumlu Belediye Başkanları İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ödül aldı.

Törenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik projeleri yarışmasında dereceye giren il ve ilçe belediyelerine ödüllerini dağıttı.

Buna göre Altındağ Belediyesi yürüttüğü gençlik çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi. Çorumlu Belediye Başkanı Asım Balcı, “Gençlik çalışmaları ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalde Sancaktepe Belediyesi de gençlere yönelik hizmetleri kapsayan “Genç Yaşam Projesi” ile ödüle layık görüldü. Çorumlu Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

