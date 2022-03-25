Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Asgari ücrette yeni artış olur mu?” sorusuna “Yıl ortasında bakılır, gerekirse işçimizden esirgemeyiz” yanıtını verdi.
Güncel 25.03.2022, 19:15 25.03.2022, 19:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'dan dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücrete zam tartışmaları devam ederken Erdoğan, “Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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