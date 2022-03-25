Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Belçika'dan dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete zam tartışmaları devam ederken Erdoğan, “Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

