Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “128 MİLYAR DOLAR” talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, çok tartışılan '128 milyar dolar' iddiaları sonrası Merkez Bankası rezervleri hakkında 'bilgilendirme' talimatı verdi.

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında Erdoğan'ın, muhalefetin sıkça gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde “bilgilendirme” çalışması yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

'GRİ PASAPORT' TALİMATI

Milliyet'in haberine göre, MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına konunun takipçisi olmaları yönünde talimat verirken, gri pasaportla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak kısıtlamaya gidileceği, gerekirse yasa ile ilgili düzenleme yapılabileceği belirtildi.

