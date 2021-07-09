Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Geylan’dan atama çağrısı

Aylardır ek atama bekleyen öğretmenlerin her platformda sesi olmaya çalışan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ek atama konusunda bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genel Başkan Talip Geylan’ın açıklamaları şu şekilde; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan “ #ÖgrtmenlerSahipsiz değildir!” diyerek EK ATAMA müjdesini vermesini bekliyoruz. 109 bin 326 norm açığı varken, 69 bin 616 ücretli öğretmen çalıştırılıyorken 2021’de sadece 20 bin atama kabul edilemez”

(Haber Merkezi)

