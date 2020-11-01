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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Güncel 01.11.2020, 19:11
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Samsun-Sivas Demir Yolu ile ilgili, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak." şeklinde konuştu.

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