Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yapımı tamamlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü'nün açılışına canlı bağlantıyla katılarak, bir konuşma yaptı.

Açılışı yapılan Beğendik Köprüsü ve Küçüksu-Hizan-Pervari yollarının ülkeye ve bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Köprü ve yolların yapıldığı yerin ülkenin en zor coğrafyalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, böyle bir coğrafyada yol yapmanın, köprü inşa etmenin sıkıntısını en iyi bizzat projelendirip inşa edenlerin bileceğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla tünellerle geçitlerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, "Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre olan karayolu uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Biliyorduk ki yol medeniyettir, su medeniyettir. Dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyordu. Böylece 72 kilometrelik bir yol ve onun güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi. Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da hamdolsun sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık." ifadesini kullandı.

Buranın ülkenin en yüksek köprüsü ünvanını taşımasının ve ortaya çıkan eserin önemine işaret eden Erdoğan, "Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 8 kilometre kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecek, insanımızın kazanç kapıları çeşitlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad edilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği "Hüner bir şehir bünyad etmektir, reaya kalbin abad eylemektir." sözünün yapılan işi daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabb'im bize sağlık ve imkan verdiği müddetçe milletimize hizmet çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak sürdüreceğiz. Gök kubbede bıraktığımız her hoş sedanın milletimizin kalbinden süzülüp gelen her 'Allah razı olsun' sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmet de nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamdediyoruz."

"Hamdolsun başaramadılar"

Bu kadim toprakların binlerce yıldır insanlığı bağrında yaşattığını, pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Erdoğan, "Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda her kökenden, her dilden, her kültürden insanın ortak bir hayali, ortak bir hedefi vardır. Bu hedef hep birlikte güven, huzur, refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Millet olarak hepimizin yüreğinde yaşayan bu ortak hedefi terör dahil her yolu deneyerek engellemeye çalıştılarsa da hamdolsun başaramadılar. Malazgirt'ten İznik'e, Edirne'den İstanbul'a uzanan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal ve istikbal mücadelemiz bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır." diye konuştu.

Terörle mücadeleden darbe girişimine kadar uzanan bu sınamaları birer birer başarıyla geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kamadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürdük. Salgın dönemi bunca yıldır yaptığımız yatırımların kurduğumuz altyapının işlerliğini ve önemini görmemizi sağlamıştır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek Türkiye'nin gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya koyduk. Bu dönemde sadece milletimize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmakla kalmadık, her alanda süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek asıl gündemimizden de kopmadığımızı gösterdik. Ardı ardına açılışlarını yaptığımız sağlıktan ulaşıma, enerjiden sulamaya kadar her yatırımı geleceğimize tutulmuş birer ışık olarak kabul ediyoruz. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerine ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor."