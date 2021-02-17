Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Covid-19'a karşı alınan yeni kararları açıkladı. Salgının seyrine göre, tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını attıklarını belirten Erdoğan, “Son kabine toplantımızın ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecek. Bugün ki toplantımızda da salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarının hızla sürdüğüne dikkat çekerek, “Şu anda 5.5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken diğer yandan ikinci aşı sürecine başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaştık. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısında yapılan değerlendirmeler ışığında alınan salgın tedbirleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız.

Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Haftasonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.”