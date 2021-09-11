Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin toplu açılış töreninde, "Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı. Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir. Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin. Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik" diye konuştu.

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletin itibar etmediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır. Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu, '128 milyar dolara nerede.' Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avare kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez."