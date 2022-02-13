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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz'' dedi.

Güncel 13.02.2022, 01:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda önümüzdeki süreçte ekonomide nelerin yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz'' dedi.

''TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 8 OLAN KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRİYORUZ''

Enflasyonla mücadelenin topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Yeni düzenlemeyle devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.

Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımız günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalar. Tüm bunlarda yapılan verdi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarın Resmi Gazete'de yayınlıyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda, milletimizi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

''PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN DOĞRUDAN VATANDAŞLARIMIZA YANSITACAKLARI BİR YAKLAŞIM GÖRMEK İSTİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: '' Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, otomatikman gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına gelmektedir. Bu, bizim yürütme ve hükümet olarak attığımız bir adım. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde, pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi, pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.''

'' İSTİHDAMDA TARİHİMİZDE İLK DEFA 30 MİLYONU GEÇTİK''

Üretime vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Üretim çarkları harıl harıl çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız her ay rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgilerinde gözle görülür bir artış var. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak büyük hareketliliğin işaretlerini şimdiden alıyoruz. Tek yapmamız gereken bu süreci, milletimizi enflasyona ezdirmeden geçirmektir. Bunun için enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de, sektörden beklediğimiz aynı orandaki indirimde aynı amaca yöneliktir. Tabii üretim, topatan ve perakende gıda sektörlerinden sadece indirim arzumuzu ifade etmek kalmıyoruz, aynı zamanda bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, oluşturacakları enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere, fiyatları makul izahı olmayan şekilde arttırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirmiş olduğumuz ‘Türkiye Ekonomi Modeli'nin içeride ve dışarıda daha çok anlaşıldığı ve benimsendiği bir gerçektir. Bizim için iş dünyamızın desteği her zaman olduğu gibi bugünde en çok önem verdiğimiz husustur. Sanayi üretiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayretle 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de enflasyonla mücadele programımızda iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz.''

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