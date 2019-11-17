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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: “Seçimi kaybetsek de yokum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken emeklilik tartışmaları ile ilgili olarak, “İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimiz faydası neredeyse ona varım, milletimi ülkeni zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: “Seçimi kaybetsek de yokum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken emeklilik tartışmaları ile ilgili olarak, “İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimiz faydası neredeyse ona varım, milletimi ülkeni zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum” dedi.

17 Kasım 2019 Pazar 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: “Seçimi kaybetsek de yokum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Erdoğan, kamuoyunda tartışılan erken emeklilik talepleri konusunda da açıklamalarda bulundu, “Tutturmuşlar bir erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına bu erken emekliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik. Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekli ile alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak, hem de ikinci bir iş aramak suretiyle işsizliğe öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizi çökmesini istemelerinin tek sebebi böylece oluşan kaos ortamında siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimiz faydası neredeyse ona varım, milletimi ülkeni zararın olan şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor. Bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor. Rakamlar ortada. Verilen hizmetler ortada. Milletimiz evinde iş yerinde okulunda hastanesinde bu gerçekleri görüyor” dedi.

(İHA)

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