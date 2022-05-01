Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayramın barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Güncel 01.05.2022, 16:51 01.05.2022, 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." sözleriyle tebrik etti.
Erdoğan, bir tarafta ramazanı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşma sevincinin kalpleri doldurduğunu söyledi.
Milleti sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Erdoğan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği, ezelden ebede giden kardeşliğin yenilendiği müstesna günler olduğunu vurguladı.
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