Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullanan Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda salgın musibetinden yıl bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak etkilendiklerini belirtti.

Erdoğan, artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını anımsattı.

Ramazan ayının da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşa destek paketleriyle ellerini uzattıklarını söyledi.