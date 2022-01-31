Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık elektrik tüketimini 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.
Güncel 31.01.2022, 22:32 31.01.2022, 22:45
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevindeki değişim, ülke gündemindeki konular ve ekonomik gelişmelere ilişkin konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.
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