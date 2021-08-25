Cumhurbaşkanı Erdoğan Akarca ve Şahin’i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Çorumlu hemşehrimiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.

Ziyaret ve nazik davetleri nedeniyle teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akarca ve Şahin ile sohbet etti.

(AA)

