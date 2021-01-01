Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi.

Güncel 01.01.2021, 11:32
13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:49
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@