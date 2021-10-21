“Cumhur ittifakının siyaseti eser ve hizmet siyasetidir”

Milliyetçi Hareket Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, İlçe Başkan Yardımcısı Halim Sarı ve geçmiş dönem İl Genel Meclis Üyesi Atila Filiz ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Milletvekili Ceylan, MHP İlçe Başkanı Güneş ve beraberindekilere Gazi Meclis’i gezdirirken, çeşitli konularda da istişarede bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaretten dolayı teşekkür ederken, çalışmalarında da başarılar diledi.

Cumhur ittifakının birlikteliğinden ve Türkiye açısından öneminden bahseden Milletvekili Ceylan, Cumhur İttifakının siyaset anlayışının eser ve hizmet üzerine olduğunu belirterek, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023’te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

Çorum’da da Cumhur ittifakının uyumlu bir şekilde memlekete hizmet için çalıştığına işaret eden Milletvekili Ceylan, “Bizim için milletin birliğin, devletin bekası, ülkenin geleceği herşeyden önemlidir. O’nun için hepimize görevler düşüyor. Biz, millet ne diyorsa onu yapacağız. İnsanımız neyi istiyorsa onu sağlayacağız. Bizler Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir birlikteliğe sahibiz” açıklamasında bulundu.

MHP Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş de kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

