“Cumhur ittifakı seçimde yeni bir destan yazacaktır”

MHP İl Başkanlığı evsahipliğinde Anitta Otel’de düzenlenen buluşmaya katılan Milletvekilleri Sadir Durmaz, İbrahim Ethem Sedef, MYK üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların başkanları, şehit aileleri ve gazilerin hazır bulunduğu programın açılış konuşmasını MHP İl Başkanı Agah Karapıçak yaptı.



MHP Genel Merkezi tarafından başlatılan program kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karapıçak: “Bizler Ülkesi ve Milleti için nefer yetiştiren anaların; saygıyı, edebi, mertliği öğreten babaların; dünya tarihine yön veren güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, içinde sahabeleri barındıran bu toprakların, Anadolunun özü olan Çorum'un evlatlarıyız. Ve bu toprakların bizlere; uyurken fısıldadığı ninni, uyanıkken haykırdığı türkü hep Vatan oldu, bayrak oldu Millet oldu. O nedenledir ki bizler Milletimizle barışık, Bayrağımıza aşık ve Vatanınsa delisi olarak yetiştik. Yuvamız ise; tek gayesi Vatanın bütünlüğü, Milletin birlik ve beraberliği, Ayyıldızlı sancağın ise ilelebet dalgalanması olan, Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey liderliğinde kurulmuş, tabutluklara, idam sehpalarına, tarifsiz işkencelere rağmen yılmayan, yıkılmayan neferlerle bu günlere uzanmış, 52 yıllık koskoca bir maziye sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. MHP Türk Milletinin sesi, Türkiye’nin beka siperidir. Milli birliğimizin temel taşı, toplumsal huzur ve dayanışma ruhumuzun harcı, en emin güvencesidir. MHP dünü unutmadan bugünleri yaşayan ve Aziz Türk Milletinin yarınları için hiç bir zaman fedakarlıktan geri durmayan Türklüğün Son Kalesi, Ülkücünün tek adresidir” dedi.

Birliklerini bozmak ve dirliklerini sarsmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini de belirten Karapıçak, MHP Çorum teşkilatı olarak çalmadık kapı, adım atmadık sokak bırakmayacaklarını, her daim vatan, millet ve memleket sevdasının bayraktarı olacaklarını, 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinde el ele gönül gönüle birlikte yürüyeceklerini kaydetti.



MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile MYK Üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat’ın TBMM çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin açıklamaları ile devam eden programda son olarak kürsüye Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz geldi. Cumhur İttifakı’nın hedefinin 2023 seçimlerinde yeni bir destan yazmak olduğunu belirten Durmaz, Çorum’un büyük bir kültürel, transit ve turistik potansiyeli barındırdığını, daima MHP’nin, Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu, Türk milletinin mücadelesine büyük destek verdiğini söyledi.

Çorum’da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirten Sadir Durmaz, “Bizler sadece bir siyasi partinin sempatizanı, üyesi veyahut takipçisi değiliz. Kutlu bir davanın mensupları, tarihe fedakarlıklarla yazılmış hakikatin bugünkü temsilcileriyiz. Bilge liderimizin ifade ettikleri gibi: ‘Davamızın yaşı Türklüğün yaşıyla eştir, eşittir.’ Bizler Hak’kın davasını güden, Hak’ka tapan ve Hak’kı tutan bir milletin mensuplarıyız. Sırtımızda tarihin, kalbimizde mazinin, gönlümüzde ise Allah’ın yüklediği yükler vardır” diye konuştu.

Partisinin meşru ve hukuki bir zeminde siyaset yaptığını, Türk milletini geleceğe taşıdığını dile getiren Durmaz, Türklük davasını siyaset arenasında amasız, fakatsız, lakinsiz şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Ülkenin tarihin dönüm noktalarından birisinde olduğunu da kaydeden Durmaz, üzerinde yaşadığımız toprakların, tarihin hiçbir döneminde sükûnet bulmadığının farkında olduklarını belirterek, Anadolu’nun ebediyen, kıyamete kadar Türk yurdu kalacağını söyledi.

Hilal’le Haç’ın kavgasının bitmediğini ve bu süreçte ülkenin Başkanlık sisteminden geriye dönüşünün söz konusu olmadığını anlatan Sadir Durmaz, konuşmasında CHP, İYİ Parti ve HDP’ye yönelik de sert eleştirilerde bulundu.

MHP heyeti Anitta Otel’deki programın ardından kent içinde TSO, ÇESOB ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın’ı da ziyaret eden heyet esnaf ziyaretlerinin ardından MHP İl Başkanlığı’ndaki yeni üyelere rozet takılması programına da katılarak ilimizden ayrıldı.



(Nurdan AKBAŞ)