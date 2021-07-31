“Cumhur ittifakı, gönül mutabakatıdır”

AK Partili Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ile MHP’li Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, AK Parti’yi ziyaret etti.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Belediye Başkanları, Cumhur İttifakına olan bağlılıklarını dile getirdiler.

İlçe Belediye Başkanları, ilçeleriyle ilgili olarak sorunlar ve talepler hakkında da İl Başkanı Ahlatcı’ya bilgiler verdiler.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise, Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin sadece TBMM’de birlikte olmadığını, başkanlar arasındaki iyi diyalogun yerelde de işbirliği içerisinde Çorum’a hizmet edildiğini bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır” diyen İl Başkanı Ahlatcı, Cumhur İttifakının, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet eseri ve yatırım olan, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir ittifak olduğunun altını çizdi.

2023'te de Cumhur İttifakı olarak halkın önüne bu anlayışla çıkacaklarını kaydeden İl Başkanı Ahlatcı, 2023’ün Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacağını vurguladı.

Kendisine Fatih Sultan Mehmet Han’ın resminin de bulunduğu bir tablo hediye eden Belediye Başkanlarına teşekkür eden İl Başkanı Ahlatcı, sağlanan işbirliği ve güçbirliği sayesinde Çorum’un da tüm ilçe ve köyleriyle müreffeh ve daha yaşanabilir bir kent haline geleceğine inandığını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)