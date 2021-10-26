“Cumhur İttifakı” buluşması

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile biraraya geldi.

Milletvekili Ceylan buluşma ile ilgili bir paylaşımda bulunarak; “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanımız Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanımız Reşit Büzkaya ile güzel memleketimizin akşamında bir araya gelerek sohbet ettik.

Cumhur İttifakı sadece seçimlerde İktidar olmak için kurulan bir ittifak değil. İç ve dış şer güçlere de birlikte karşı koyma ve bunlara karşı mücadele etmek için kurulan birlikteliğin adıdır. Var olsun Cumhur İttifakı. Biriz, Beraberiz, Güçlüyüz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

