“Cumhur ittifakı 2023’ten güçlenerek çıkacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Ceylan, İskilip’te yoğun bir gün geçirdi. Ceylan, MHP’li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü de makamında ziyaret etmeyi unutmadı.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı ile İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Meral Göz, Yılmaz Peker, Ahmet Danlı, Ertan Doyran, Mücahit Keskinel, Adife Kanar ve Muhammet Durak Çelik de yer aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Ceylan, hem kendisinin, hem de Belediye Başkanı Ali Sülük’ün Ziraat Mühendisi olduklarını söyleyerek diğer hizmet ve yarımlar devam ederken bir an önce tarımın ve sulamanın ayağa kaldırılmasının gerekliliğine işaret etti.

2023 seçimlerinin önemine de değinen Milletvekili Ceylan, “2023 seçimlerinden inşallah güçlenerek çıkacağız. Burada Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına güveniyoruz” dedi. (Haber Merkezi)