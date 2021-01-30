“Cumhur” buluşması

Türkiye genelinde zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtilen Cumhur İttifakı’nın ilimizde geliştirilmesi adına da AK Parti ve MHP’li idareciler sık sık biraraya geliyor.

Bu kapsamda AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile yeniden AK Parti İl Başkanlığı görevine seçilen Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte Cumhur İttifakı ortağı oldukları Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak’ı işyerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sohbet havasında geçen ve çeşitli konuların görüşüldüğü ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir teşekkür yayınlayan MHP İl Başkanı Karapıçak, “İşyerimize gerçekleştirdikleri nazik ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Milletvekilimiz Sami Ceylan ve Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı Beylere teşekkür ediyorum. Ayriyeten Ak Parti İl Kongresi sonucu tekrardan İl Başkanı olarak seçilen Yusuf Ahlatcı Başkanımızı yeniden tebrik ediyorum. Sağolsunlar var olsunlar. Cumhur İttifakı Millet Aklı” paylaşımı yaptı.

(Haber Merkezi)