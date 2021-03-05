Cumartesi ve TOKİ Pazarı artık gününde kurulacak

Her iki pazarda da esnafın sabah saat 07.00’den akşam 18.00’e kadar vatandaşlara hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafına da maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınının Çorum’da orta seyrettiğini ve bu yüzden kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan Yılmaz, tekrar eski günlere dönmemek için maske, mesafe ve temizlik konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Erdoğan Yılmaz ayrıca, pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

