Cumartesi Pazarı Salı günü kurulacak

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, koronavirüsle mücadele kapsamında salgının yayılımının önüne geçmek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Cumartesi Semt Pazarı’nın aynı yerde Salı günü kurulacağını, Pazar günü kurulan Akkent Semt Pazarı’nın ise aynı yerde Çarşamba günü kurulacağını bildirdi.

Oda Başkanı Yılmaz ayrıca, oda üyesi pazarcı esnafına maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını hatırlatarak, tüm pazarcı esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

