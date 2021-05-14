Cumartesi günü sebze pazarları açık

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kontrollü olarak kurulacak olan sebze pazarları 10.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, geçtiğimiz hafta olduğu gibi pazar yerlerinde iki tezgah arasındaki mesafenin 3 metre olacağını, sadece sebze, meyve ve fide satışına müsaade edileceğini söyledi.

Denetimlerin Zabıta ekipleri ve Meslek Odası tarafından yapılacağını kaydeden Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafından maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermelerini isteyerek, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.