Cumartesi günü 4 semt pazarı birden kurulacak

Genelge uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde olağanüstü bir toplantı yaparak Pazar yerlerine yönelik bazı kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2021 tarihli ve 7923 sayılı “Pazar yerleri” konulu genelgesinde belirtilen hususların görüşüldüğü toplantı sonrasında yapılan açıklamada tam kapanma dönemi içerisinde ilimizde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında Cumartesi, Pazartesi, Cuma ve Akkent semt pazarı yerlerinin sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapılması amacıyla açık olabilmesine ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarının temini amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine ayrıca bu pazarlarda temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Belediye Başkanlıkları tarafından gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulması, pazara kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesi, pazar yerlerinde sergi ve tezgâhlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılması kararı alındı.

Toplantıda her pazar yeri için zabıta başta olmak üzere yeteri kadar personel görevlendirileceği, ürünlerin tüketici teması olmadan esnaf tarafından poşetlenmesi, Belediye’nin pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına, pazarcıların söz konusu günlerde sokağa çıkma kısıtlamasından “mesleki faaliyet belgesi” ile “ticari araç görevlendirme belgesini” ibraz etmek ve güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla muaf olmasına da karar verildi.

Öte yandan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da pazarcı esnafının 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde hizmet verecek olmasını olumlu bulduklarını söyledi.

Söz konusu tarihlerde Çorum’da Pazartesi Pazarı, Cuma Pazarı, Cumartesi Pazarı ve Akkent Pazarı’nın aynı gün kurulacağını hatırlatan Oda Başkanı Yılmaz, “Pazarcı esnafımızın tam kapanma döneminde Cumartesi günlerinde açık olacağı kararı hem ürünlerin zayi olmaması hem de vatandaşın doğrudan taze meyve ve sebzeye daha ucuza ulaşması açısından çok sevindirici. Bununla birlikte tüm semt pazarlarının kontrollü olarak her zaman gününde açık olması hem vatandaşın hem de pazarcı esnafımızın en önemli isteğidir” diye konuştu.

Esnaftan maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermelerini isteyerek pazarların 05.00-19.00 saatleri arasında açık olması talepleri bulunduğunu anlatan Yılmaz, pazar yerlerinde hizmet vermek isteyen oda üyesi esnafın Oda’dan faaliyet belgesi ayrıca şehirlerarası yola çıkacak olan esnafın da görevlendirme belgesi almaları gerektiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

