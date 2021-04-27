Cuma Pazarı, perşembe günü aynı yerde kurulacak

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, ülke genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı Cuma günleri Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma Pazarı’nın 29 Nisan Perşembe günü kurulacağını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı süresince sebze pazarlarının kurulmayacağını ve 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren pazarların faaliyetine başlayacağını ifade eden Oda Başkanı Yılmaz, 29 Nisan Perşembe günü Buharaevler Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nın da Cuma Pazarı’yla birlikte aynı gün kurulacağını kaydetti.

Türkiye olarak bu salgın sürecini atlatacaklarına inancının tam olduğunu ifade eden Erdoğan Yılmaz, tüm pazarcı esnafına sağlıklı ve huzur dolu günler dileyerek, Ramazan Bayramlarını da şimdiden tebrik etti.

(Haber Merkezi)

