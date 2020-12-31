Cuma Namazı’na gitmek serbest

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Aralık - 03 Ocak tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Çiftçi başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda bazı kararlar aldı. İçişleri Bakanlığı’nın 29/12/2020 tarihli ve 21654 sayılı “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelgesinin değerlendirildiği toplantıda koronavirüsün son dönemdeki tedbirler sayesinde yeniden düşüş eğilimine girdiği belirtildi. Yılbaşı akşamı ve sonrasındaki kısıtlamada alınacak önlemlerin de değerlendirildiği toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı;

“MADDE 1-31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10:00’a kadar; İlimiz genelinde, merkez ve ilçelerde simgesel özellikleri bulunan, şehrimizle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dâhil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına,

MADDE 2- Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılması, sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin kolluk birimleri ve Belediye Başkanlıklarınca alınmasına,

MADDE 3- İlimiz cadde, bulvar, sokak veya meydanlarında sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dâhil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

MADDE 4-Yılbaşı nedeniyle çiçek talebinde yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak ilk uygulamasının 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); çiçekçiler kapsamında sadece çiçek satışı yapan işyerlerinin10:00 – 17:00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilmelerine,

MADDE 5-31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine,

MADDE 6-Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına kolluk kuvvetleri, zabıta müdürlükleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli koordinasyonun, kontrol ve denetimlerin yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, alınan kararlara ve belirlenen esaslara uyulmasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 7-Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 8-Alınan bu kararların uygulanmasının;/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 9- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD), İl Müftülüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)