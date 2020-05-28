Cuma namazı cami avlusunda

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" temasıyla bir süredir özlemle beklenen güne kavuşulduğunu ifade etti.

“Kovid-19” tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açılacağını anlatan Biçer, Çorum İl Müftülüğü olarak belirlenen camilerde şimdilik öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle birlikte kılınmaya başlanacağını kaydetti.

Müftü Biçer, namaz kılmak için camiye gelecek cemaatin dikkat etmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı:

“Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır. Cuma namazları cami içerisinde kılınmayacak öncelikle cami bahçesi, avlusu ve uygun olan açık alanlarda kılınacaktır. Camilerin abdesthane ve tuvaletleri kapalı olacağından cemaatimiz abdestini ev veya iş yerlerinde alarak namaz kılmaya geleceklerdir. Cami ve mescit içerisinde cemaatle ya da bireysel olarak namaz kılacakların maske takmaları zorunlu olacaktır. Cami ve mescitlere gelecek cemaatimiz yanlarında gelirken şahsi seccadelerini getireceklerdir. Sadece cuma namazları camilerin avlusunda öğle ve ikindi namazları ise camilerin içinde sosyal mesafeye (1 mt.) dikkat edilerek kılınacaktır. Bu süreç boyunca camiye giriş-çıkışlarda ve içeride sosyal mesafeye dikkat edilerek namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile tokalaşma yapılmayacaktır. Sokağa çıkma yasağı bulunan (65 yaş üstü ve 20 yaş altı) vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların namazlarını evlerinde kılmaları gerekmektedir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde camilere gelecek cemaat içinde bilgilendirme afişi hazırlandığını vurgulayan İl Müftüsü Muharrem Biçer, camilerde ve kamuya açık çeşitli alanlar ile sosyal medya aracılığıyla da bilgilendirmelerin devam ettiğini belirtti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer bu hafta cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak cami ve namaz kılınacak mekanların listesini kamoyu ile paylaşarak küresel salgın (Kovid-19) sürecinde fedakarca çalışan başta sağlık görevlileri olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek “Bu salgından en kısa zamanda insanlığın kurtulmasını ve camilerimizin süsü olan cemaatimizin bir daha camilerimizden ve cuma namazından mahrum kalmamasını Yüce Allah (cc) niyaz ederim” diye konuştu. (Haber Merkezi)