Çukurören’deki cinayetin duruşmasında, tutuklu sanık “pişmanım” diyerek ağladı

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde meydana geldi. 70 yaşındaki Nazmi A. ile 60 yaşındaki İbrahim U., hazine arazisi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile İbrahim U., silahla vurularak öldürüldü.

Olay sonrası Nazmi A. ve oğlu İdris A., jandarma ekipleri tarafından göz altına alınırken, baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, baba ve oğlu hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, iddianame hazırlandı.

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuklu sanık Nazmi ve İdris A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Baba Nazmi A., savunmasında “Ben yaylada davar güdüyordum, hazine tarlası yüzünden İbrahim U. ile tartıştık. İbrahim silahla üstüme geldi ve aramızda kavga çıktı. Benim de üstümde ruhsatsız tabancam vardı. Ben çobanlık yaptığım için kurtlar saldırır diye üzerimde taşıyordum. Sonra yakınlaştık ve o bana sopa ile vurmaya başladı. O benim elimden çekmeye başlayınca da silah ateş aldı. Sonra yere düştü, ben onun silahını da alarak olay yerinden uzaklaşıp biraz uzakta traktörle tarla süren oğlumun yanına gittim ve İbrahim’in vurulduğunu söyledim.

Sonra oğlu beni traktörle köye getirdi. Eve geldiğimde kadınlar ekmek yapıyordu. Onlara İbrahim ile kavga ettiğimizi ve vurulduğunu söyledim. Sonra jandarma ve muhtara haber verdim. Çok pişmanım keşke bunlar olmasaydı. Benim hiç suçum yok” dedi.

Oğlu İdris A. ise savunmasında, “Ben tarladaydım. Babam geldi ve ‘ben İbrahim’i vurdum’ dedi. Birlikte köye gittik, babam evin önünde ekmek yapan işçi kadınlara da aynı şeyi söyledi. İbrahim U’yu ben öldürmedim. Babam öldürdü, ben tahliyemi istiyorum” dedi.

Öldürülen İbrahim U’nun eşi ve çocukları da baba ve oğlundan şikâyetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Şahitlerin dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi. (Yusuf ÇINAR)

