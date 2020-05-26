Çukura düşen domuz yavrularını kurtardılar

Arife günü Ortaköy İlçesi’nin kırsal alanında hayvan otlatan bir çoban, bir çukurun içerisine domuz yavrularının düştüğünü görünce, durumu belediye görevlilerine bildirdi. Daha sonra olay yerine giden belediye ve jandarma görevlileri, çukur içerisinde bulunan 4 domuz yavrusunu tek tek kurtararak doğaya saldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hayvanlar insanlara Allah’ın bir emanetidir. Bir çoban tarafından arife günü çukura domuz yavrularının düştüğü şeklinde bir ihbarı telefonla aldıktan sonra apar topar olay mahalline giderek yavruları kurtarıp doğaya saldık. Domuzların çiftçilere zarar vermesi kasıtlı değil, doğasının gereğidir...” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)