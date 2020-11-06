Cücenoğlu’nun oyunu salgın ve deprem günlerinde “gülümsetecek”…

Kemal Başar’ın usta yönetmenliğinde hazırlanan, 14 Kasım’da Kats Sahne’de prömiyer yapacak oyunda, Metin Yıldız, Ercüment Aydın, Levent Tayman, Burak Acar, Bora Kırkım ve Eka Gelashvili rol alıyor.

Dünya prömiyerini 1993 yılında Makedonya’da yapan oyun, Türkiye dışında Ukrayna’da da sahnelendi ve Cücenoğlu’na Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa Oyun Yazma Yarışması “Büyük Ödül”ünü kazandırdı.

Dünyanın herhangi bir ülkesinde geçen ve politikacıların kendi çıkarları için medyayı nasıl ustaca kullandıklarını anlatan “Helikopter”, şimdiden yılın komedisi olmaya aday!

Oyunun konusu şöyle: Deprem olmuştur. Denizcilik Bakanı, müsteşarı, özel kalem müdürü ve koruması, yanlarında bir muhabir ve bir kameramanla birlikte deprem bölgesine ulaşmak üzere helikoptere biner. Helikopter arızalanır. Bir dağın tepesine zorunlu iniş yapar ve kurtarılmak için bekleyiş başlar...

(Haber Merkezi)