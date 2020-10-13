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Cücenoğlu’nun “Boyacı”sı Ukrayna’yı güldürecek

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz uluslararası oyun yazarı, hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu’nun dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen “Boyacı” oyunu, Ukrayna’da 11 Ekim 2020 tarihinde prömiyer yaptı.

Güncel 13.10.2020, 10:37
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Cücenoğlu’nun “Boyacı”sı Ukrayna’yı güldürecek

Yuriv Drohobych Akademik Müzik ve Dram Tiyatrosu’nda başlayan oyunun yönetmeni Vlad Sorokin, dekor ve kostüm tasarımı ise Yulia Gnatenko’ya ait. 
Başlıca rolleri Yuriy Fedçuk, Volodimir Levitskiy, Irina Şevçuk, Oleksandr Morozov, Adam Tsibulskiy’nin canlandırdığı “Boyacı”nın afişinde, Tuncer Cücenoğlu’nun vasiyeti olan “Sanata Evet” Türkçe ve Ukraynaca olarak yer aldı. (Haber Merkezi)

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