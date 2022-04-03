Cücenoğlu, uluslararası festivalde anıldı
Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nde hemşehimiz Tuncer Cücenoğlu, oyunları ile anıldı.
Güncel 03.04.2022, 21:04
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Festivalde, Türk tiyatrosunu dünyaya taşıyan ve 2022’de Türkiye dışında 23 oyunu sahnelenen Cücenoğlu’nun Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye’den oyunları sahnelendi.
Festivalde “Tuncer Cücenoğlu Seçkisi” adı altında, Özbekistan Semerkand Akademik Müzikal Dram Tiyatrosu “Boyacı”, Kırgızistan Ulusal Akademik Dram Tiyatrosu “Ziyaretçi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise “Matruşka” ile Ankara seyircisiyle buluştu.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in de katıldığı “Tuncer Cücenoğlu Seçkisi”nde, iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için kültür alanında yapılması planlanan ortak projelerden bahsedildi. (Haber Merkezi)
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