Flaş HaberAnitta Otel'de anlaşma sağlandı
Cücenoğlu'nun oyunu Özbekistan’da sahnelendi
Güncel 03.01.2022, 20:34
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Dünya prömiyeri 16 Haziran'da 2018’de Gürcistan-Tiflis'te yapılan merhum hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu'nun “Brutus ya da Jul Sezar'ın Katli” adlı son oyunu, Özbekistan’da Kaşkadarya Müzik ve Dram Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başladı. Aybek Veysaloğlu Kopadze tarafından Özbekçeye çevrilen oyunun yönetmeni ise Bahadır Nazarov.
Henüz Türkiye’de sahnelenmeyen ama hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilerek birçok ülkede repertuvarlara girmeyi başaran oyunda Cücenoğlu, Brutus'un bir hain mi yoksa bir kahraman mı olduğunu sorguluyor.
Oyun 5-10 Nisan 2022’de Maltepe Belediyesi tarafından yapılacak Tuncer Cücenoğlu Günleri’nde Türk izleyicisi ile buluşacak. (Haber Merkezi)
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