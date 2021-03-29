Cücenoğlu Ailesi’ni hatırlamak

27 Mart 2021 Cumartesi günü “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle, ünü ülke sınırlarını aşmış tiyatro yazarı, merhum Tuncer Cücenoğlu’nu andık ve 2011’de kaleme aldığı Dünya Tiyatro Günü bildirisini hatırlattık. Dün de, Tuncer Cücenoğlu’nun yeğeni oyuncu Cem Cücenoğlu’nun, tam 60 kilo vererek neredeyse tanınmaz hale gelişini ilginç bir haber olarak okurlarımızla paylaştık.

Cücenoğlu Ailesi üst üste gündeme gelince, Cem Cücenoğlu’nun babası Yücer Cücenoğlu’nun, 19 Temmuz 2019 tarihinde vefat eden ağabeyi Tuncer Cücenoğlu’nun ardından paylaştığı, ÇORUM HABER’in de 20 Ağustos 2019 günlü sayısında yayınlanan aile fotoğrafını yeniden okurlarımıza sunmak gerekli oldu. 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu da bu fotoğrafta “minik” haliyle yer alıyor.

Baba ve anne merhum Hüseyin Akat Cücenoğlu, merhume Nermin Cücenoğlu, merhum Tuncer Cücenoğlu, kızı Gamze Devrim Cücenoğlu, bir dönem ünlülerin diş hekimi, Mehmet Yolyapar’ın da lise arkadaşı Alper Cücenoğlu,Yücer Cücenoğlu, kızı Yeşim Şule ve oğlu Cem…

Eski ve yeni Cem Cücenoğlu…

Merhum Tuncer Cücenoğlu, eşi Aygül Cücenoğlu ile…

Tuncer Cücenoğlu ve kızı Gamze…

Tuncer Cüceoğlu’nun oğlu Umut ve kızı Gamze Devrim…



Yücer Cücenoğlu eşi Neşe Cücenoğlu ile…

Yücer Cücenoğlu ve kızı Yeşim Şule Magriso…



Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Harika Avcı başta olmak üzere “ünlülerin dişçisi” olarak tanınan, Çorum Lisesi’nden Mehmet Yolyapar’ın sınıf arkadaşı diş hekimi Alper Cücenoğlu, uzun süre TRT’de yapımcı olarak çalışmış, Kanal 6’nın genel müdürlüğünü yapmış, A’dan Z’ye, Harika Pazar gibi programların yapımcısı olarak ün kazanmıştı. Alper Cücenoğlu, 25 Mayıs 2006 tarihinde 56 yaşında kansere yenik düştü. Fotoğrafta üç kardeş bir arada (Tuncer, Alper ve Yücer Cücenoğlu)…

