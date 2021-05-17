Crohn hastası gence sosyal medya üzerinden yardım

Gencin yardımına “Avrupa’daki Çorumlular 19” isimli sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren grup, kampanya ile destek verdi.

40 BİN LİRAYA İHTİYACI VARDI

Çorum’da yaşayan 29 yaşındaki Tugay Toy, sindirim sisteminin son kısmında, genellikle ince ve kalın bağırsaklarda görülen Crohn hastalığıyla 14 yıldır mücadele ediyor. Tedavisi için bir ameliyat geçiren genç̧ adam, 2.5 yıl önce hastalığının nüksetmesiyle zor duruma düştü. Toy, ameliyat olabilmek için 40 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu belirterek hayırseverlerden yardım talep etti.

ÇAĞRISINA ONLAR KAYITSIZ KALMADI

Gencin bu çağrısına kulak veren Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu üyeleri sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile 14 yıldır Crohn hastalığıyla mücadele eden Tugay Toy’un ameliyat olması için gerekli olan parayı kısa sürede topladı. Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook sayfası grup kurucusu ve yönetmeni Güngör Erçin’in önderliğinde , “Tugay Toy yalnız değildir” sloganı ile bir araya gelen grubun “Tugay sesini duydu sesini duyuyoruz” diyerek topladıkları para hasta gencin hesabına aktarıldı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tugay Toy ise zaman geçirmeden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine giderek yatışını yaptırdı. Hasta yatağından açıklama yapan Tugay Toy, “Öncelikle benim hastaneye yatışımda büyük katkısı bulunan Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook sayfası grup kurucusu ve yönetmeni Güngör Erçin’e maddi yardımlarını esirgemeyen gurbetçilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tugay Toy’un önümüzdeki günlerde ameliyatının gerçekleştirileceği öğrenildi. (Yusuf ÇINAR)

